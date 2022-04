Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin kehrt an Unfallstelle zurück

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 24.04.2022, ist eine mutmaßlich alkoholisierte Autofahrerin wieder an die Unfallstelle in Waldshut-Tiengen zurückgekehrt. Gegen 00:30 Uhr dürfte die 36-jährige mit ihrem Auto in der Badstraße von der Straße abgekommen sein und war mit einem Baum kollidiert. Zeugen eilten zur Hilfe. Die Frau war unverletzt, der Pkw allerdings nicht mehr fahrbereit. Bevor die Polizei an der Unfallstelle eintraf, wurde die Frau abgeholt. Eine gute Stunde später kehrte sie zurück und ließ die Polizei benachrichtigen. Sie schien merklich alkoholisiert, eine Überprüfung ergab rund 2,6 Promille. Zur genauen Feststellung einer möglichen Fahruntüchtigkeit zur Unfallzeit wurden zwei Blutproben erhoben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

