Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schluchsee: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Kradfahrer befuhr am 31.05.2021 gegen 20:15 Uhr die L 146 im Bereich Schluchsee-Aha in Richtung Schluchsee-Äule. In einer Linkskurve verlor der Kradfahrer aus bisher nicht bekannten Gründen die Fahrzeugkontrolle, so dass er infolgedessen stürzte, auf der Fahrbahn entlangrutschte und schließlich in einem angrenzenden Kiesbett zum Stillstand kam. Durch den Sturz erlitten der Kradfahrer und auch die 15jährige Sozius erhebliche Verletzungen, woraufhin sie mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser zur Behandlung verbracht wurden. Der Sachschaden am Kraftrad beziffert sich auf ca. 2000,00 Euro. Das Kraftrad wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell