Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - ausgelöster Heimrauchmelder im Schöntal

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag um 03:01 zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Bereich der Karlstraße alarmiert. Die Besatzung des Rettungswagens hatte diesen Warnton an der nahelegenden Rettungswache wahrgenommen und daraufhin die zuständige Einheit alarmieren lassen. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte nach kurzer Zeit mit dem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug vor Ort eintrafen, war kein akustisches Signal mehr wahrnehmbar und in Absprache mit der Kreisleitstelle wurde der Einsatz nach 15 Minuten abgebrochen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell