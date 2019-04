Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Görwihl: Jacke aus Sakristei gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Am Sonntagabend wurde während eines Konzertes eine Jacke aus der Sakristei einer Kirche in Görwihl gestohlen. Zum Diebstahl muss es gegen 18:00 Uhr gekommen sein. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich unmittelbar vor der Sakristei ein Mann auf, der nach der Dauer des Konzertes fragte und dann die Kirche verließ. Kurz danach wurde das Fehlen einer Jacke bemerkt, die in der Sakristei abgelegt war. In der Jacke war noch der Geldbeutel des Besitzers, in dem sich Bargeld, Bankkarten und persönliche Dokumente befanden. Ein Tatverdacht richtet sich gegen diesen Mann. Dieser wird wie folgt beschrieben: 20 bis 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, südländische Erscheinung, sprach akzentfrei Deutsch. Er hatte eine Glatze und einen Drei-Tage-Bart und eine Brille mit schwarzem Gestell auf. Er trug eine graue Jogginghose, eine schwarze Jacke mit rot-weißen Applikationen und führte einen dunklen, gut gefüllten Rucksack mit. Der Mann dürfte Raucher sein, er roch danach. Wer die Person kennt und sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

