Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Randalierer vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag konnte ein mutmaßlicher Randalierer in WT-Waldshut nach einem Hinweis vorläufig festgenommen werden. Gegen 03:10 Uhr hatte eine Zeugin beobachtet, wie ein Mann in der Von-Kilian-Straße Plakate von einer Litfaßsäule riss, Abwasserabdeckungen aus der Straße entfernte, einen Mülleimer beschädigte und Schilder umwarf. Eine Polizeistreife traf noch in der Nähe einen 38 Jahre alten Mann an, auf den die Beschreibung der Zeugin passte. Der deutlich alkoholisierte mutmaßliche Tatverdächtigte wurde vorläufig festgenommen. Im Innenstadtbereich konnte danach noch sieben weitere fehlende Abwasserschachtabdeckungen, beschädigte Blumentöpfe und -beete, umgeworfene Sitzbänke und Stühle festgestellt werden. Ob der Mann auch dafür verantwortlich war, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

