Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Streit auf Parkplatz eines Einkaufscenters - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Zu einem Streit auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Industriestraße in WT-Tiengen am Samstagabend sucht die Polizei Zeugen, da sich die Angaben der Beteiligten unterscheiden. Gegen 18:00 Uhr war es zwischen einem Ehepaar und einem Mercedes-Fahrer zum Streit gekommen. Auslöser war eine mutmaßliche Beleidigung des Mercedes-Fahrers, der behauptet haben soll, dass ihm das Ehepaar ein Parkplatz weggeschnappt hätte. Als der 52-jährige Ehemann dann auf dem Weg zum Eingang die Autotür des Mercedes öffnete, als der Fahrer in seiner Höhe anhielt, soll der 32-jährige Fahrer ausgestiegen sein und sofort mit der Faust auf den Ehemann eingeschlagen haben. Danach entfernte sich der Mercedes-Fahrer, meldete sich aber später bei der Polizei. Er will, so seine Angaben, von seinem Kontrahenten geohrfeigt worden sein. Der Polizeiposten in Tiengen (Kontakt 07741 8316-283) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Vorfalles, sich dort zu melden.

