POL-EL: Freren - Tresor aufgebrochen und Lkw gestohlen

Freren (ots)

Bislang unbekannte sind zwischen Samstagmittag und Sonntagnachmittag in den Werkstatt- und Lagerbereich des Bauhofes an der Straße Zu den Hünensteinen eingedrungen. Sie entfernten Teile der Umzäunung und versuchten anschließen mehrere Türen aufzubrechen. Nachdem es ihnen gelungen war, in die Lagerhalle zu gelangen, entwendeten sie dort einen Klein-Lkw sowie zahlreiche hochwertige Baumaschinen und Dieselkraftstoff. In deinem der Büros öffneten sie gewaltsam einen Tresor und erbeuteten daraus einen geringen Bargeldbetrag. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

