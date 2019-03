Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen eines Verkehrsunfalls gesucht

Haselünne (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 12.35 Uhr an der Kreuzung Bahnhofstraße / Steintorstraße. Dort stießen ein Bus und ein VW Beatle zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haselünne unter der Telefonnummer (05961) 95 58 20 zu melden.

