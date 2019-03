Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Auto fängt während der Fahrt Feuer

Geeste (ots)

Auf der Süd-Nord-Straße hat gestern Nachmittag ein Auto gebrannt. Gegen 17.35 Uhr schlugen Flammen aus dem Motorraum. Der Fahrer hielt am Straßenrand an. Er, seine Ehefrau und zwei Kinder konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und die Feuerwehr verständigen. Die Freiwillige Feuerwehr Groß Hesepe konnte die Flammen löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell