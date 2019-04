Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Rennradfahrer stürzt auf nasser Straße - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein Rennradfahrer hat am Samstag bei Küssaberg-Bechtersbohl die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und war gestürzt. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Gegen 16:10 Uhr hatte der 42-jährige die L 162 von Bechtersbohl kommend talwärts befahren, als er in einer scharfen Kurve stürzte. Ihm sei auf der nassen Straße das Vorderrad weggerutscht, so die Angaben des Verunfallten. Er stieß gegen die Leitplanke und verletzte sich dabei. Mit dem Rettungswagen kam er in ein Krankenhaus.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell