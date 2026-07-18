POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuche in Oberkochen
Aalen (ots)
Oberkochen: Vermisstensuche
Seit Samstagnachmittag 16:30 Uhr wird ein 73-jähriger Mann aus Oberkochen vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte, fahndeten mehrere Polizeistreifen mit Unterstützung eines Hubschraubers am späten Abend nach dem Mann. Aktuell sind noch mehrere Polizeistreifen und eine Rettungshundestaffel im Sucheinsatz.
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