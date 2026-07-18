PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisstensuchen mit Hubschrauber

Aalen (ots)

Durlangen: Vermisstensuche

Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde eine Vermisstensuche im Bereich Durlangen eingeleitet, um nach einem 72-Jährigen zu suchen, der sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Neben mehreren Polizeistreifen war auch ein Hubschrauber im Sucheinsatz. Der Vermisste kehrte kurz nach 22 Uhr wohlbehalten nachhause zurück und die Suche konnte eingestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 21:42

    POL-AA: Ostalbkreis: PKW nach Verkehrsunfall ausgebrannt; Rücknahme Vermisstenfahndung

    Aalen (ots) - Aalen: PKW nach Verkehrsunfall ausgebrannt Am Samstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 42-Jähriger die Friedrichstraße mit seinem PKW VW in Richtung Wasseralfingen. Vor dem VW fuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW Landrover und dieser musste an der Kreuzung zur Friedhofstraße anhalten, da die Ampel auf Rot umschaltete. Der 42-Jährige bemerkte das offenbar zu ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 08:45

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Versuchter Wohnungseinbruch

    Aalen (ots) - Fichtenberg - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, 17.07.2026 gegen 13:36 Uhr fuhr eine 39- jährige Fahrzeuglenkerin in der Bahnhofstraße aus ihrem Grundstück aus und übersah eine 32- jährige Pedelec- Fahrerin. Diese bremste ihr Pedelec sehr stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und überschlug sich hierbei. Die Pedelec- Fahrerin ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 08:39

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Fahrzeug

    Aalen (ots) - Aalen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag gegen 12:07 Uhr befuhr ein 74- jähriger Fahrzeuglenker die Alte Heidenheimer Straße. Am Kreisverkehr Galgenbergstraße übersah er dann einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 28- jährigen Fahrzeuglenker. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 28- jährige wurde bei dem Verkehrsunfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren