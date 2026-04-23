Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brandstiftung an PKW

Neuwied / Vettelschoß (ots)

Am Sonntag, den 19.04.2026, wurde um 00:25 Uhr von einem Zeugen ein brennender PKW in Vettelschoß am dortigen Gemeindezentrum gemeldet. Der Brand konnte durch die örtliche Feuerwehr abgelöscht werden, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Zwischenzeitlich haben die Ermittlungen der Kriminalpolizei Neuwied ergeben, dass es sich um Brandstiftung handelt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Neuwied unter Tel. 02631-8780 zu melden.

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