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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Altenkirchen (ots)

In der Zeit von Mittwoch, 15.04.2026, bis Mittwoch, 22.04.2026, kam es in Altenkirchen, Im Hähnchen, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen verschmutzten bislang unbekannte Täter einen Stromverteilerkasten mit Farbschmierereien. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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