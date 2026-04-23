Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien
Altenkirchen (ots)
In der Zeit von Mittwoch, 15.04.2026, bis Mittwoch, 22.04.2026, kam es in Altenkirchen, Im Hähnchen, zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen verschmutzten bislang unbekannte Täter einen Stromverteilerkasten mit Farbschmierereien. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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