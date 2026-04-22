POL-PDNR: Diebstahl

Asbach (ots) - Am 21.04.2026 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein VW Passat in schwarz, welcher zunächst in der Hospitalstraße und anschließend auf dem Parkplatz des Kamillus Klinikums geparkt war, an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der ...

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