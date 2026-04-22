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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl

Fürthen (ots)

Fürthen- In der Nacht von Dienstagabend, 21.04.2026, auf Mittwochmorgen, 22.04.2026, kam es zu Diebstählen von diversem Hausrat in Gärten von Grundstücken in der Raiffeisenstraße in Fürthen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Altenkirchen (Tel: 02681/946-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
pialtenkirchen@polizei.rlp.de

Telefon: 02681-946-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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  • 22.04.2026 – 12:21

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Asbach

    Asbach (ots) - Am 21.04.2026 in der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein VW Passat in schwarz, welcher zunächst in der Hospitalstraße und anschließend auf dem Parkplatz des Kamillus Klinikums geparkt war, an der Fahrzeugfront beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der ...

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  • 22.04.2026 – 07:54

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Erpel (ots) - Im Zeitraum von Montag, dem 20.04.2026, 22:00 Uhr, bis Dienstag, dem 21.04.2026, 20:00 Uhr, kam es in der Heisterer Straße in 53579 Erpel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 2 ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde im Bereich des Fahrzeughecks durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der ...

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