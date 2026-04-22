Polizeidirektion Neuwied/Rhein
POL-PDNR: Diebstahl
Fürthen (ots)
Fürthen- In der Nacht von Dienstagabend, 21.04.2026, auf Mittwochmorgen, 22.04.2026, kam es zu Diebstählen von diversem Hausrat in Gärten von Grundstücken in der Raiffeisenstraße in Fürthen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Altenkirchen (Tel: 02681/946-0) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
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Telefon: 02681-946-0
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