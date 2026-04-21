PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach gefährlichem Zufahren auf Polizeibeamten mit anschließender Flucht durch unbekannten Motorradfahrer

Emmerzhausen (ots)

Am Samstag, 18.04.2026, befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Betzdorf gegen 17:15 Uhr im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes in Höhe der Hauptstraße 24 (L 280) in Emmerzhausen. Hierbei konnte durch die Einsatzkräfte ein lautes Motorrad wahrgenommen werden, welches in einiger Entfernung einen bislang unbekannten, dunklen PKW überholte. Ein Uniformierter Beamter gab dem Motorradfahrer daraufhin deutliche Anhaltesignale, welche jedoch gänzlich missachtet wurden. Vielmehr fuhr der Zweiradfahrer geradewegs auf den auf der Fahrbahn stehenden Beamten zu, und nahm damit eine drohende Kollision offenbar billigend in Kauf, was der Beamte nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Die Funkstreifenwagenbesatzung nahm daraufhin die Verfolgung des Motorrads, an welchem kein Kennzeichen angebracht war, in Richtung Stegskopf auf. Im Bereich der Wege rund um den dortigen Truppenübungsplatz konnte immer wieder Sichtkontakt zu dem Motorrad aufgebaut werden, bevor die Verfolgung letztlich aufgrund des unwegsamen Geländes abgebrochen werden musste.

Bei dem Motorrad könnte es sich um eine relativ neue Reiseenduro der Marke BMW oder ähnliches Fabrikat handeln.

Im Bereich des Stegskopf als auch in der Ortslage Emmerzhausen wurde die Verfolgungsfahrt offenbar von einigen Zeuginnen und Zeugen wahrgenommen; teilweise könnten diese auch durch die Fahrweise des Flüchtigen gefährdet worden sein. Die Polizei Betzdorf bittet daher diese Personen, aber auch alle anderen, die sachdienlich Hinweise geben können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf ist hierfür unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 21.04.2026 – 10:48

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

    Dierdorf (ots) - Am 20.04.2026 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr wurde ein in der Obertorstraße in Dierdorf geparkter Pkw Audi Q2 in weiß an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Etwaige Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Unfallverursacher der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634 9520 oder per ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 10:44

    POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht nach Spiegelkontakt

    Asbach (ots) - Am 20.04.2026 gegen 09:15 Uhr kam es auf der L272 zwischen Asbach und Asbach Schöneberg zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der Unfallverursacher befuhr mit einem orangefarbenen Lkw die L272 aus Asbach kommend in Fahrtrichtung Schöneberg. In einer Rechtskurve geriet der Fahrer leicht auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden Lkw. Der Unfallverursacher ...

    mehr
  • 21.04.2026 – 08:33

    POL-PDNR: Ohne Versicherung aber unter Drogeneinfluss mit Elektrokleinstfahrzeug unterwegs

    Wissen (ots) - In er Nacht auf Dienstag, 21.04.2026, kontrollierte eine Streife der PI Betzdorf gegen 2 Uhr in der Rathausstraße den 18-jährigen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs (sog. "E-Scooter"). Hierbei wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht über die erforderliche Haftpflichtversicherung verfügte. Zudem stand der 18-jährige unter dem Einfluss von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren