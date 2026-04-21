Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zeugenaufruf nach gefährlichem Zufahren auf Polizeibeamten mit anschließender Flucht durch unbekannten Motorradfahrer

Emmerzhausen (ots)

Am Samstag, 18.04.2026, befand sich eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Betzdorf gegen 17:15 Uhr im Rahmen eines anderweitigen Einsatzes in Höhe der Hauptstraße 24 (L 280) in Emmerzhausen. Hierbei konnte durch die Einsatzkräfte ein lautes Motorrad wahrgenommen werden, welches in einiger Entfernung einen bislang unbekannten, dunklen PKW überholte. Ein Uniformierter Beamter gab dem Motorradfahrer daraufhin deutliche Anhaltesignale, welche jedoch gänzlich missachtet wurden. Vielmehr fuhr der Zweiradfahrer geradewegs auf den auf der Fahrbahn stehenden Beamten zu, und nahm damit eine drohende Kollision offenbar billigend in Kauf, was der Beamte nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnte. Die Funkstreifenwagenbesatzung nahm daraufhin die Verfolgung des Motorrads, an welchem kein Kennzeichen angebracht war, in Richtung Stegskopf auf. Im Bereich der Wege rund um den dortigen Truppenübungsplatz konnte immer wieder Sichtkontakt zu dem Motorrad aufgebaut werden, bevor die Verfolgung letztlich aufgrund des unwegsamen Geländes abgebrochen werden musste.

Bei dem Motorrad könnte es sich um eine relativ neue Reiseenduro der Marke BMW oder ähnliches Fabrikat handeln.

Im Bereich des Stegskopf als auch in der Ortslage Emmerzhausen wurde die Verfolgungsfahrt offenbar von einigen Zeuginnen und Zeugen wahrgenommen; teilweise könnten diese auch durch die Fahrweise des Flüchtigen gefährdet worden sein. Die Polizei Betzdorf bittet daher diese Personen, aber auch alle anderen, die sachdienlich Hinweise geben können, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf ist hierfür unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de erreichbar.

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