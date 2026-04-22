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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Erpel (ots)

Im Zeitraum von Montag, dem 20.04.2026, 22:00 Uhr, bis Dienstag, dem 21.04.2026, 20:00 Uhr, kam es in der Heisterer Straße in 53579 Erpel zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein auf einem Parkplatz gegenüber der Hausnummer 2 ordnungsgemäß abgestellter Pkw wurde im Bereich des Fahrzeughecks durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein blaues Fahrzeug handeln. Dieser Hinweis ist jedoch bislang nicht gesichert.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizei Linz/Rhein unter 02644-9430 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Linz/Rhein

Telefon: 02644-943-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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