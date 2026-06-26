POL-NMS: 260626-4-1-pdnms Update vermisste Amy-Leticia P. aus Eckernförde angetroffen
Eckernförde (ots)
Die am heutigen Tag vermisst gemeldete Amy Leticia P. konnte am frühen Abend desheutigen Tages wohlbehalten angetroffen werden.
Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.
Gruß
Sönke Petersen
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