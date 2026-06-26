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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260626-4-1-pdnms Update vermisste Amy-Leticia P. aus Eckernförde angetroffen

Eckernförde (ots)

Die am heutigen Tag vermisst gemeldete Amy Leticia P. konnte am frühen Abend desheutigen Tages wohlbehalten angetroffen werden.

Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.

Gruß

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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