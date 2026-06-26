Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260626-3-pdnms Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Zwischen dem 23.06.2026 und dem 24.06.2026 kam es in Rendsburg zuzwei versuchten Wohnungseinbrüchen. Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

In der Nacht vom 23.06.2026 auf den 24.06.2026 versuchten unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung in der Graf-von-Stauffenbergstraße einzubrechen. Durch die Geschädigte, die sich in der Wohnung befand, konnten Geräusche vernommen und im weiteren Verlauf durch die hinzugerufene Polizei Hebelspuren an der rückwärtigen Terrassentürfestgestellt werden. Es ist nicht bekannt, warum die Täter von ihrem Vorhaben abließen.

Im selben Tatzeitraum wurde auf der Terrasse einer anderen Wohnung im unmittelbaren Nahbereich randaliert. Hier wurden Fliegengittertüren und -fenster herausgenommen und Gegenstände auf der Terrasse zerstört. Auch hier ist davon auszugehen, dass, aufgrund unbekannter Umstände, von der weiteren Tatausführung abgelassen wurde.

In beiden Fällen wird wegen eines versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls ermittelt. In unmittelbarer Tatortnähe wurden zudem sechs Fahrzeuge durchZerkratzen beschädigt oder Scheiben eingeschlagen. Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der Nacht vom 23. auf den 24.06.2026 verdächtige Personen im Bereich der Graf-von-Stauffenbergstraße oder der näheren Umgebung in Rendsburg festgestellt? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker Pressesprecherin PD Neumünster

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