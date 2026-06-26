Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260626-2-pdnms- Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Eckernförde- Polizei sucht Halter des beschädigten Fahrzeuges

Eckernförde (ots)

Am Mittwoch, den 24.06.26, gegen 12:30 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in Eckernförde zu einem Rangierunfall. Dabei wurde ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Fahrer eines Zweirads kollidierte beim rückwärts Ausparken mit einem anderen PKW. Als die Polizei mit einem Zeitverzug über den Unfall informiert wurde, hatte sich der Geschädigte bereits vom Unfallort entfernt.

Laut Zeugenaussagen könnte es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen schwarzen SUV handeln.

Die Polizei Eckernförde bittet darum, Hinweise auf den Halter des beschädigten Fahrzeuges beim Polizeirevier Eckernförde zu melden: 04351 908-110

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