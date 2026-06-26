PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260626-2-pdnms- Unfall auf einem Supermarktparkplatz in Eckernförde- Polizei sucht Halter des beschädigten Fahrzeuges

Eckernförde (ots)

Am Mittwoch, den 24.06.26, gegen 12:30 Uhr kam es auf einem Supermarktparkplatz in Eckernförde zu einem Rangierunfall. Dabei wurde ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Der Fahrer eines Zweirads kollidierte beim rückwärts Ausparken mit einem anderen PKW. Als die Polizei mit einem Zeitverzug über den Unfall informiert wurde, hatte sich der Geschädigte bereits vom Unfallort entfernt.

Laut Zeugenaussagen könnte es sich bei dem beschädigten Fahrzeug um einen schwarzen SUV handeln.

Die Polizei Eckernförde bittet darum, Hinweise auf den Halter des beschädigten Fahrzeuges beim Polizeirevier Eckernförde zu melden: 04351 908-110

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren