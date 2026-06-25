Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260625-2-Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der A7

A7/ Neumünster (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der A7, in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen Neumünster Süd und Großenaspe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem PKW. Durch den Unfall wurden insgesamt drei Personen verletzt. Eine Person wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Seit 9 Uhr ist die Fahrbahn wieder vollständig befahrbar.

Am 25.06.2026, gegen kurz nach fünf Uhr morgens, wurde bei der Polizeileitstelle ein Verkehrsunfall auf der A7 mit zwei beteiligten Fahrzeugen gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Renault Transporters von dem rechten Fahrstreifen, auf den mittleren wechseln. Der Fahrer habe dabei einen von hinten kommenden Audi RS Q8 auf der mittleren Spur übersehen und es sei zur Kollision der beiden Fahrzeuge gekommen.

Durch den Unfall wurde der Fahrer des Audis schwer verletzt und in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster verbracht. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen, die leichte Verletzungen erlitten.

Der Fahrer des Renaults ist nach derzeitigem Stand unverletzt.

Es liegen Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Audifahrers vor.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und erste Maßnahmen getroffen.

Seit 9 Uhr ist die Fahrbahn wieder freigegeben und vollständig befahrbar.

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