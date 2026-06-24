Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen auf der A7 in Großenaspe

A7/ Großenaspe (ots)

Am 23.06.2026 kam es am Abend auf der A7 in Großenaspe zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem LKW. Durch den Unfall wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt.

Gegen 19:30 Uhr wurde der Polizeileitstelle ein Unfall zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gemeldet. Ein Citroen C5 befuhr die linke Spur der Autobahn und hatte einen Reifenplatzer. Dadurch kollidierte er mit einem VW Tiguan, der sich auf der mittleren Fahrbahn befand. Danach kam es zu einem weiteren Zusammenstoß zwischen dem VW und einem LKW auf der rechten Spur. Der Citroen kam von der Fahrbahn ab und schleuderte in einen Wildschutzzaun.

In dem VW Tiguan wurden drei Insassen leicht verletzt und in das Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster verbracht.

Die Polizei richtete für wenige Minuten eine Vollsperrung ein. Im Anschluss konnte der Verkehr über die linke Fahrbahn weiterfließen. Die verunfallten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Gegen 22:30 Uhr wurde die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben.

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