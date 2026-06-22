Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260622-3-pdnms Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit schwerverletzter Pedelec-Fahrerin in Eckernförde

Eckernförde (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pedelec-Fahrerin und einem PKW in Eckernförde. Die Fahrerin des Pedelecs wurde verletzt. Der PKW Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am 20.06.2026, gegen 15:52 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kakabellenweg in Eckernförde. Auf Höhe der Hausnummer 43 kam der geschädigten Pedelec-Fahrerin ein PKW entgegen.

Der PKW fuhr auf die Fahrspur der Geschädigten, um am Fahrbahnrand parkende Fahrzeuge zu passieren.

Die Geschädigte stürzte bei dem Versuch dem Pkw auszuweichen und verletzte sich. Am Pedelec entstand ein Sachschaden. Der Pkw hat sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort in Richtung B76 entfernt.

Die Geschädigte beschrieb das Fahrzeug als einen grauen Kombi.

Die Fahrerin des Pedelecs wurde in die Schön Klinik Rendsburg verbracht.

Das Polizeirevier Eckernförde sucht nach Zeugen oder Hinweisgebern.

Bei sachdienlichen Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizei Eckernförde unter der Rufnummer 04351 9080

Lina Wuttke

Pressestelle Polizeidirektion Neumünster

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