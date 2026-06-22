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POL-NMS: 260622-4-pdnms Bunte Flaggen, Sonne und tolle Begegnungen beim CSD in Rendsburg&#9728;&#65039;&#127987;&#65039;&#8205;&#127752;

Rendsburg (ots)

Wir als Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei Schleswig-Holstein waren am Wochenende mit einem Infostand auf dem CSD in Rendsburg vertreten.

Bei bestem sommerlichen Wetter und einer fantastischen, ausgelassenen Stimmung hatten wir die Gelegenheit, viele interessante, tiefgründige und aufklärende Gespräche zu führen.

Ein riesiges Dankeschön an alle, die bei uns vorbeigeschaut haben, für den offenen Austausch und das Vertrauen! Uns ist es ein wichtiges Anliegen, sichtbar und ansprechbar zu sein, Barrieren abzubauen und Vertrauen zu stärken. Bis zum nächsten Mal!

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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