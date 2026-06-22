Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Zeugen nach Verdacht der sexuellen Belästigung in Büdelsdorf gesucht

Büdelsdorf (ots)

Am 19.06.2026, ist es gegen 23:20 Uhr zu einer sexuellen Belästigung in Büdelsdorf gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Geschädigte gab im Rahmen der Anzeigenerstattung an, dass sie zum Tatzeitpunkt die Kaiserstraße in Büdelsdorf entlanggegangen sei. An der dortigen Bushaltestelle hätten sich drei männliche Personen befunden, welche sie angesprochen hätten. Einer der Männer hätte sie zudem sexuell belästigt.

Der in der Nähe befindliche Ehemann der Anzeigenden hätte diesen Vorfall bemerkt und die Personen angesprochen, sodass diese weggelaufen seien.

Die Anzeigende beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt:

- dunkelhaarig - über 180cm - eine Person sei auffällig dünn

Es wurde ein polizeiliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung eingeleitet und Maßnahmen zur Aufklärung des Sachverhaltes getroffen.

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder Hinweisgebern. Wer konnte den Vorfall beobachten und kann Hinweise geben?

Bei sachdienliche Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei Rendsburg unter der Rufnummer 04331 2080.

Lina Wuttke

Pressestelle PD Neumünster

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