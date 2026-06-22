Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260622-1-pdnms-Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Personen auf der A7 in Neumünster

A7/ Neumünster (ots)

Am 20.06.2026, gegen 10:33 Uhr, kam es auf der A7, Höhe Neumünster, in Fahrtrichtung Flensburg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW. Hierbei wurden insgesamt sieben Personen leicht verletzt, darunter ein 9 jähriger Junge.

Der 69 jährige Fahrzeugführer eines Nissan X-Trail fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Flensburg. Kurz vor der Anschlussstelle Neumünster Nord fing der Verkehr an zu stocken. Aufgrund eines zu geringen Abstandes fuhr der Fahrer auf den vor ihm fahrenden VW Golf auf.

Unmittelbar danach fuhr ein Fiat Ducato von hinten in die bereits kollidierten Fahrzeuge.

Durch den Unfall wurden insgesamt sieben der Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Eine verletzte erwachsene Person, sowie der 9 jährige Junge, wurden durch die eingesetzten Rettungskräfte ins FEK Neumünster verbracht.

Die verunfallten PKW wurden abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt. Dafür musste die A7 für eine halbe Stunde voll gesperrt werden. Im Anschluss konnte der Verkehr über den Seitenstreifen und später über den rechten Fahrstreifen weiterfließen. Gegen 15:15 wurde die Fahrbahn wieder komplett freigegeben.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Sommerferien und des zu erwartenden erhöhten Reiseverkehrs auf den Autobahnen appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, ausreichend Abstand zu halten und ihre Geschwindigkeit den Verkehrsverhältnissen anzupassen.

Lina Wuttke

Pressestelle PD Neumünster

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