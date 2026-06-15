Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260615-1-PDNMS-Tödlicher Verkehrsunfall in Alt Duvenstedt

Alt Duvenstedt / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 15.06.2026 ist es gegen 02:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Alt Duvenstedt gekommen, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden.

Heute Morgen gegen 02.40 Uhr ist ein Fahrzeug auf der K44, Krummenorter Heide in Alt Duvenstedt alleinbeteiligt verunfallt. Das Fahrzeug befuhr die K44 aus Richtung Fockbek kommend in Fahrtrichtung B 77, kam rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Stromhäuschen.

Bei dem Eintreffen der Einsatzkräfte konnte nur noch der Tod der beiden Fahrzeuginsassen festgestellt werden.

Aufgrund der Kollision mit dem Stromhäuschen war die Stromversorgung im Nahbereich des Unfallortes beeinträchtigt.

Der Bereich des Unfallortes war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel hinzugezogen.

Der Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

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