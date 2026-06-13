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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260613-1-PDNMS-Zweiter Tag der Holstenköste 2026

Neumünster (ots)

Bei wechselhaftem Wetter wurde der zweite Veranstaltungstag der Holstenköste 2026 am 12.06.2026 von etwa 64.000 Personen besucht.

Freitagnachmittag fand zudem der Holstenköstenlauf statt, an dem etwa 4000 Personen teilnahmen. Im Rahmen dessen wurden rund um den Kleinflecken und im Bereich Tungendorf zwischenzeitlich mehrere Straßen gesperrt. Der Lauf wurde polizeilich begleitet und verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Das Volksfest verlief ebenfalls weitestgehend störungsfrei.In den Abendstunden des 12.06.2026 kam es zu alkohol- bzw. volksfesttypischen Delikten. Insgesamt kam es zu fünf Straftaten aus dem Körperverletzungsbereich, wobei in einem Fall ein Beschuldigter den gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht beachtete und daraufhin in Gewahrsam genommen wurde. In zwei weiteren Fällen wurde dem Platzverweis nachgekommen.

Ansonsten verlief die Veranstaltung ohne besondere polizeilich relevante Vorkommnisse.

Bei Nachfragen ist das Pressetelefon der PD Neumünster ( 04321-9452222 ) bis 10.00 Uhr besetzt.

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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