Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260612-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Tankstelle in Westerrönfeld

Westerrönfeld-Kreis Rendsburg/Eckernförde (ots)

Am 06.06.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle in Westerrönfeld. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nach Zeugen.

Samstag Morgen gegen 04:00 Uhr näherten sich unbekannte Täter mit einem Fahrzeug einer Tankstelle in Westerrönfeld an der Südseite des Tunnels an der B77. Nachdem das Fahrzeug im Zufahrtsbereich abgestellt wurde, begaben sich die Täter fußläufig zum Tankstellengebäude. Die Glasschiebetür zum Verkaufsraum wurde aufgehebelt und die Tankstelle betreten. Es wurden Tabakwaren in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem zuvor abgestellten Fahrzeug über die B77 / B 202 in Richtung Kiel. Bei dem Täterfahrzeug handelte es sich um eine schwarze Limousine.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Im relevanten Tatzeitraum zwischen 04:00 Uhr bis 04:15 Uhr dürften mehrere Fahrzeuge den Zufahrtsbereich der Tankstelle passiert haben. Daher fragt die Polizei nun: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle am Rande der B77, Südseite des Fahrzeugtunnels, gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug geben? Wenden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei Rendsburg.

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