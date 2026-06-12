PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260612-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Einbruchsdiebstahl in Tankstelle in Westerrönfeld

Westerrönfeld-Kreis Rendsburg/Eckernförde (ots)

Am 06.06.2026 kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Tankstelle in Westerrönfeld. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nach Zeugen.

Samstag Morgen gegen 04:00 Uhr näherten sich unbekannte Täter mit einem Fahrzeug einer Tankstelle in Westerrönfeld an der Südseite des Tunnels an der B77. Nachdem das Fahrzeug im Zufahrtsbereich abgestellt wurde, begaben sich die Täter fußläufig zum Tankstellengebäude. Die Glasschiebetür zum Verkaufsraum wurde aufgehebelt und die Tankstelle betreten. Es wurden Tabakwaren in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrages entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter mit dem zuvor abgestellten Fahrzeug über die B77 / B 202 in Richtung Kiel. Bei dem Täterfahrzeug handelte es sich um eine schwarze Limousine.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Im relevanten Tatzeitraum zwischen 04:00 Uhr bis 04:15 Uhr dürften mehrere Fahrzeuge den Zufahrtsbereich der Tankstelle passiert haben. Daher fragt die Polizei nun: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tankstelle am Rande der B77, Südseite des Fahrzeugtunnels, gemacht? Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Tatfahrzeug geben? Wenden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei Rendsburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 09:37

    POL-NMS: 20260612-1-PDNMS-Start der Holstenköste

    Neumünster (ots) - Am Donnerstagmittag begann der erste Tat der Holstenköste in Neumünster. Die Veranstaltungsfläche wurde von ca. 62.000 Personen besucht. Am 11.06.2026 um 15:00 Uhr öffnete das Volksfest in Neumünster seine Tore. Der Tag verlief größtenteils störungsfrei. Es kam zu vereinzelten polizeilichen Einsätzen. Unter anderem kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Flaschenwurf in Richtung eines Sanitäters im ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 08:39

    POL-NMS: 20260611-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Büdelsdorf

    Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 06.06.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Bike-Fahrerin und dem männlichen Fahrzeugführer eines Krankenfahrstuhls. Dieser entfernte sich im Anschluss, ohne den Personalienaustausch zu gewährleisten. Die Polizei sucht daher nach möglichen Zeugen ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 08:15

    POL-NMS: 20260611-1-PDNMS- Untersagung der Weiterfahrt eines Transporters

    Krogaspe (ots) - Am Mittwochmittag wurde einem Fahrer eines Transporters durch Polizeibeamte die Weiterfahrt untersagt, nachdem Verstöße in Bezug auf die Zulassung des Fahrzeugs festgestellt werden konnten. Am 10.06.2026, um 14.25 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Mitte, Fachdienst Autobahn, einen Kleintransporter eines ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren