Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260612-1-PDNMS-Start der Holstenköste

Neumünster (ots)

Am Donnerstagmittag begann der erste Tat der Holstenköste in Neumünster. Die Veranstaltungsfläche wurde von ca. 62.000 Personen besucht.

Am 11.06.2026 um 15:00 Uhr öffnete das Volksfest in Neumünster seine Tore. Der Tag verlief größtenteils störungsfrei.

Es kam zu vereinzelten polizeilichen Einsätzen. Unter anderem kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Flaschenwurf in Richtung eines Sanitäters im Bereich des Gänsemarktes. Der 31-jährige deutsche Tatverdächtige konnte zu einem späteren Zeitpunkt auf der Holstenköste wiedererkannt werden. Er wird sich nun aufgrund einer versuchten gefährlichen Körperverletzung in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Weiterhin konnte im Rahmen einer Personenkontrolle festgestellt werden, dass ein 23-jähriger Marokkaner zur Festnahme zum Zweck der Abschiebung ausgeschrieben war. Der Mann wurde durch Polizeikräfte an das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge zum Zweck der weiteren Maßnahmen übergeben. Gegen Mitternacht endete der erste Tag der Holstenköste.

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell