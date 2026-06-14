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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260614-1-PDNMS-Dritter Tag Holstenköste

Neumünster (ots)

Am Samstag den 13. Juni 2026 besuchten etwa 39.000 Personen die Holstenköste.

Neben vereinzelten medizinischen Hilfeleistungen wurde durch die Polizei u.a. eine Körperverletzung zwischen insgesamt sieben Personen festgestellt und aufgenommen. Es wurden Platzverweise ausgesprochen.

Eine Person, die zuvor im Rahmen eines Verkehrsdeliktes kontrolliert wurde, zeigte sich während der Maßnahme äußerst aggressiv, so dass ihr ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Da die Person auch später noch einmal durch ihr sehr aggressives Verhalten auffiel, wurde sie in Gewahrsam genommen.

Insgesamt wurden 9 Platzverweise ausgesprochen, neun Strafanzeigen (davon 8 Anzeigen bezüglich Körperverletzung) gefertigt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgenommen.

Ansonsten verlief die Veranstaltung ohne besondere polizeilich relevante Vorkommnisse.

Bei Nachfragen ist das Pressetelefon der PD Neumünster ( 04321-9452222 ) bis 11.00 Uhr besetzt.

Constanze Becker

Pressesprecherin PD Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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