PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260617-1-PDNMS- Mann rast mit über 150 km/h durch den Kanaltunnel

Rendsburg (ots)

Am späten Freitagabend (12.06.2026) stellte eine Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Rendsburg einen Pkw mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Rendsburger Kanaltunnel fest. Dem Fahrzeugführer droht nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Bereits im Rendsburger Stadtgebiet machte ein 40-jähriger VW-Touran-Fahrer mit seiner zügigen Fahrweise auf sich aufmerksam. Eine Funkstreifenwagenbesatzung nahm von der Fockbeker Chaussee aus die Verfolgung auf und folgte dem Wagen auf die B 77 in Fahrtrichtung Süden.

Auf der Bundesstraße beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug zunächst stark. Vor einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage verringerte er das Tempo abrupt, um den Pkw unmittelbar danach erneut zu beschleunigen. Bei der anschließenden Durchfahrt des Kanaltunnels um 23:55 Uhr wurde in der Spitze eine Geschwindigkeit von 153 km/h gemessen - erlaubt sind in diesem Bereich 60 km/h.

Die beiden Polizeibeamten konfrontierten den Fahrer bei der anschließenden Kontrolle mit seinem Fehlverhalten und leiteten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der VW war mit insgesamt fünf Personen voll besetzt.

Der Mann muss nach vorgeschriebenem Toleranzabzug nun mit einem Regelbußgeld von 600 Euro, zwei Punkten und zwei Monaten Fahrverbot rechnen. Die Führerscheinstelle erhielt ebenso Kenntnis von seiner übermütigen Fahrweise.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nachdrücklich darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit zu den Hauptunfallursachen gehört und das Risiko schwerer Unfälle deutlich erhöht. Neben den verkehrsrechtlichen Sanktionen müssen Raser im Falle eines Unfallschadens zudem mit Regressansprüchen seitens der Kfz-Versicherungen rechnen.

Jens Zeidler, Pressestelle Neumünster

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 15.06.2026 – 13:27

    POL-NMS: 20260615-1-PDNMS-Tödlicher Verkehrsunfall in Alt Duvenstedt

    Alt Duvenstedt / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 15.06.2026 ist es gegen 02:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Alt Duvenstedt gekommen, bei dem zwei Personen tödlich verletzt wurden. Heute Morgen gegen 02.40 Uhr ist ein Fahrzeug auf der K44, Krummenorter Heide in Alt Duvenstedt alleinbeteiligt verunfallt. Das Fahrzeug befuhr die K44 aus Richtung Fockbek kommend ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 08:44

    POL-NMS: 20260614-1-PDNMS-Dritter Tag Holstenköste

    Neumünster (ots) - Am Samstag den 13. Juni 2026 besuchten etwa 39.000 Personen die Holstenköste. Neben vereinzelten medizinischen Hilfeleistungen wurde durch die Polizei u.a. eine Körperverletzung zwischen insgesamt sieben Personen festgestellt und aufgenommen. Es wurden Platzverweise ausgesprochen. Eine Person, die zuvor im Rahmen eines Verkehrsdeliktes kontrolliert wurde, zeigte sich während der Maßnahme äußerst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren