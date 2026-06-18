Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260618-1-pdnms Vermisste weibliche Person in Rendsburg

Jevenstedt

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Rendsburg (ots)

Seit gestern Abend, 17.06.2026, Uhrzeit nicht bekannt, ist die 68 jährige Angelika K. aus der Pflegeeinrichtung Neue Heimat in Rendsburg vermisst. Frau K. ist dement und orientierungslos, sie ist aber noch sehr gut zu Fuß unterwegs. Sie könnte sich unter anderem im Bereich Jevenstedt aufhalten. Frau K. Ist nach ihrem äußeren Erscheinungsbild ca. 70 Jahre alt, sie ist 160 cm groß sie trägt ein blaues Oberteil / Jack, weiter ist sie mit einer dunklen Jeans bekleidet.

Derzeit suchen sowohl die Feuerwehr mit Drohnen wie auch die Polizei und Suchhunde nach der vermissten Frau K.

Wer Frau K. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann meldet dies bitte über den Polizeiruf 110.

Gruß

Sönke Petersen

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