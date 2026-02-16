Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Messingen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Messingen (ots)

Zwischen Freitag, den 13. Februar 2026, 21:00 Uhr, und Samstag, den 14. Februar 2026, 07:00 Uhr, kam es in der Dallhofstraße in Messingen zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über eine Scheune Zutritt zu dem Wohnhaus des Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der eigentliche Wohnbereich augenscheinlich nicht betreten.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell