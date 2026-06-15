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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Graben-Neudorf - Unter Alkoholeinfluss vor Polizei geflüchtet - Zeugen oder Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender 73-jähriger Autofahrer flüchtete am frühen Samstagabend in Graben-Neudorf vor einer Polizeikontrolle.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Polizeistreife gegen 17:15 Uhr in der Rheinstraße im Ortsteil Graben auf den schwarzen Nissan-SUV des 73-Jährigen aufgrund einer unsicheren Fahrweise aufmerksam. Als die Beamten den Mann einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte dieser jedoch sein Fahrzeug und flüchtete mit stark überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife.

Bei seiner Flucht über Wald- und Feldwege, Orts-, Kreis- und Bundesstraßen benutzte der Senior entgegengesetzte Fahrspuren, schnitt Kurven und verlor offenbar mehrfach kurzzeitig die Kontrolle über sein Fahrzeug. Wohl allein dem Zufall war es zu verdanken, dass es zu keinem schädigenden Ereignis kam.

Die Fahrt des 73-Jährigen endete letztlich auf dem Gelände eines Aussiedlerhofes, auf den er abbog und aufgrund der dortigen baulichen Gegebenheiten nicht mehr weiterkam.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von rund 1,6 Promille, weshalb er auf dem Polizeirevier nicht nur eine Blutprobe, sondern auch seinen Führerschein abgeben musste.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256 93290 in Verbindung zu setzen.

Julian Scharer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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