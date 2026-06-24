Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260624-2-pdnms Update Vermisster 79-Jähriger aus Eckernförde wieder angetroffen

Eckernförde (ots)

Update zur Pressemitteilung 260623-2- Vermisste männliche Person in Eckernförde

In der Nacht vom 23.06.2026 auf den 24.06.2026 konnte der seit Montag vermisste Peter L. (79) wieder angetroffen werden.

Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.

Mit freundlichen Grüßen

Lina Wuttke

Pressestelle Neumünster

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