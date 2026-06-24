POL-NMS: 260624-2-pdnms Update Vermisster 79-Jähriger aus Eckernförde wieder angetroffen
Eckernförde (ots)
Update zur Pressemitteilung 260623-2- Vermisste männliche Person in Eckernförde
In der Nacht vom 23.06.2026 auf den 24.06.2026 konnte der seit Montag vermisste Peter L. (79) wieder angetroffen werden.
Wir bitten die Medien um Löschung des veröffentlichten Fotos und der persönlichen Daten und bedanken uns für die Unterstützung bei der Fahndung.
Mit freundlichen Grüßen
Lina Wuttke
Pressestelle Neumünster
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