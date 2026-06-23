Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260623-1-pdmns- Feuer in einem Einfamilienhaus in Jevenstedt mit verletzter Person

Jevenstedt/ Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 22.06.2026, kam es zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Jevenstedt. Eine Person wurde durch das Feuer schwer verletzt und in die Schön-Klinik Rendsburg verbracht.

Gegen 13:40 Uhr bemerkten Anwohner der Straße "Nienlanden" in Jevenstedt eine Rauchentwicklung in dem benachbarten Einfamilienhaus und wählten den Notruf.

Die Freiwilligen Feuerwehren Nienkattbek, Schwabe, Jevenstedt und Westerrönfeld erschienen am Einsatzort und begannen mit den Feuerbekämpfungs- und Löscharbeiten.

Während des Einsatzes wurde eine Person im Gebäude festgestellt. Für die medizinische Versorgung wurde ein Rettungshubschrauber aus Rendsburg nachgesandt.

Die Person erlitt infolge des Feuers eine Rauchgasintoxikation und wurde durch die Rettungskräfte in die Schön-Klinik Rendsburg verbracht.

Im Verlauf der Löscharbeiten konnten zeitweilig Flammen im Obergeschoss wahrgenommen werden. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte das Feuer nach kurzer Zeit kontrolliert und bekämpft werden.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

Lina Wuttke

Pressesprecherin Polizeidirektion Neumünster

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