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Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260625-1-pdnms- Verkehrsunfall auf der A210 zwischen Schacht-Audorf und Kiel mit zwei leichtverletzten Personen und zwei brennenden PKW

A210/ zwischen Schacht-Audorf und Kiel (ots)

Am 24.06.2026 kam es infolge eines Staus zu einem Auffahrunfall zwischen zwei PKW. Die beiden Fahrerinnen der beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt in die Schön-Klinik Rendsburg verbracht. Die PKW brannten vollständig aus.

Gestern, kurz vor 14:00 Uhr kam es auf der A210 in Fahrtrichtung Kiel zu einem Rückstau durch einen liegengebliebenen LKW auf dem rechten Fahrstreifen. Eine 18-jährige Fahrerin eines blauen Skoda Fabia befuhr den linken Fahrstreifen und fuhr auf einen vor ihr fahrenden, grauen Audi A3 auf.

Beide Fahrzeuge kollidierten durch den Unfall mit der Mittelschutzplanke und fingen Feuer. Dadurch geriet auch die Bankette in Brand.

Sowohl die Fahrerin des Skodas als auch die Fahrerin des Audis erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Für die Löscharbeiten der Feuerwehr und die Unfallaufnahme der Polizei musste die A210 in beide Fahrtrichtungen für insgesamt dreieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Die Fahrbahn in Richtung Rendsburg konnte gegen 15:30 Uhr kurzzeitig freigegeben werden. Der Verkehr in Richtung Kiel konnte gegen 16:00 Uhr über den rechten Fahrstreifen weiterfließen. Aufgrund der starken Beschädigung der Fahrbahn musste die Vollsperrung dann erneut eingerichtet werden und konnte erst um 17:30 Uhr wieder vollständig aufgehoben werden.

Lina Wuttke

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

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