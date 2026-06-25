Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260625-3-pdnms- Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchsdiebstahl in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 17.06.2026, um 12:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Rendsburg. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Vorletzten Mittwoch, um 12:00 Uhr, gingen zwei unbekannte Täter in den Garten eines Einfamilienhauses in der Boelckestraße in Rendsburg. Die Täter schlugen die Scheibe der Hintereingangstür ein und erlangten dadurch unbefugten Zutritt zum Haus.

Das gesamte Einfamilienhaus wurde durchwühlt. Es wurde u.a. Bargeld im unteren fünfstelligen Bereich, sowie hochwertige Kleidung entwendet.

Die Kriminalpolizei Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und Täterfotos einer Überwachungskamera gesichert.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. männliche Personen

- orangene Warnweste - graues Oberteil - schwarze Basecap

2. männliche Person

- weiße Basecap - schwarze Brille - schwarzer Pulli

Beide Täter trugen zudem eine medizinische Mund-Nasen-Maske.

Daher fragt die Polizei nun: Wer kann Hinweise zu den beiden Tätern geben?

Wenden Sie sich bitte unter 04331 2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei Rendsburg.

Lina Wuttke

Pressesprecherin PD Neumünster

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