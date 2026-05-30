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Feuerwehr Minden

FW Minden: Einsatzreicher Freitag für die Feuerwehr Minden

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Minden (ots)

Das angekündigte Unwetter zog am Freitagabend, den 29.05.2026 über Minden hinweg, bescherte der Feuerwehr aber zum Glück nur zwei Einsätze. In Dankersen versperrte ein entwurzelter Baum eine Straße, der von der Einheit Aminghausen/Päpinghausen beseitigt wurde. An der Nordholzer Straße musste außerdem brennendes Buschwerk gelöscht werden, welches sich vermutlich durch Blitzeinschlag entzündet hatte.

Hinzu kamen diverse Einsätze im "Tagesgeschäft", welche durch die Haupt- und ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehr Minden abgearbeitet wurden. Hierzu zählten eine Türnotöffnung, ein ausgelöster Heimrauchmelder, ein Kleinbrand sowie eine brennende Mulde auf einer Baustelle.

In den späten Nachtstunden erfolgte eine Alarmierung aufgrund einer brennenden Powerbank in einem Wohnhaus, sowie ein im Vollbrand stehender Transporter. Die Alarme wurden mit Unterstützung der Einheiten Kutenhausen sowie Dützen absolviert.

Ebenfalls überörtlich wurde die Feuerwehr Minden gefordert. Wir unterstützen die Feuerwehr Hille bei einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person

In Summe absolvierte die Feuerwehr Minden am Freitag neun Einsätze.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Minden
Telefon: 0571 8387 0
E-Mail: Leitung-Feuerwehr@minden.de
www.minden.de/112

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell

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