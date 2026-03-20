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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - Beteiligte gesucht

Papenburg (ots)

Papenburg - Am gestrigen Tag kam es gegen 16:10 Uhr auf dem "Hauptkanal Rechts" zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 16-jähriger Junge befuhr mit seinem Pedelec den Radweg der Russellstraße und beabsichtigte auf der Kreuzung den "Hauptkanal Rechts" zu überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin den Radweg vom "Hauptkanal Rechts" in Fahrtrichtung Rathausstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt.

Da keine Personalien ausgetauscht wurden, wird die bislang unbekannte Radfahrerin gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg zu melden. Auch Zeugen, die Hinweise zur Identität der Radfahrerin geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 04961/9260 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Huyen-Anh Nguyen
Telefon: +49 591 - 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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