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Feuerwehr Minden

FW Minden: Brennender Holzhaufen am Pfingstmontag

FW Minden: Brennender Holzhaufen am Pfingstmontag
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Minden (ots)

Die Feuerwehr Minden wurde am Pfingstmontag, den 25.05.2026 um 16:48 Uhr mit dem Stichwort Feuer Carportbrand nach Haddenhausen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Einheit Haddenhausen brannten ein Holzhaufen sowie eine Mülltonne neben einem Schuppen. Das Feuer drohte bereits auf den Schuppen überzugreifen.

Ein Anwohner hatte bereits mit einem Gartenschlauch erste Löschversuche unternommen.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung mit einem C-Rohr ein. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Der ebenfalls alarmierte Löschzug der Berufsfeuerwehr musste nicht mehr tätig werden und konnte zur Feuer- und Rettungswache zurückkehren. Einsatzende war gegen 19:15 Uhr.

Neben der Einheit Haddenhausen waren der Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei im Einsatz.

Die Feuerwehr Minden weist an dieser Stelle expliziert darauf hin, dass sich Anwohnende bzw. Ersthelfende nicht in Gefahr begeben sollen und im Zweifel auf das Eintreffen der Feuerwehr zu warten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Minden
Telefon: 0571 8387 0
E-Mail: Leitung-Feuerwehr@minden.de
www.minden.de/112

Original-Content von: Feuerwehr Minden, übermittelt durch news aktuell

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