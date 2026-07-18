Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Versuchter Wohnungseinbruch

Aalen (ots)

Fichtenberg - Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Freitag, 17.07.2026 gegen 13:36 Uhr fuhr eine 39- jährige Fahrzeuglenkerin in der Bahnhofstraße aus ihrem Grundstück aus und übersah eine 32- jährige Pedelec- Fahrerin. Diese bremste ihr Pedelec sehr stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und überschlug sich hierbei. Die Pedelec- Fahrerin wurde an der Schulter verletzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro am Pedelec.

Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Im Aschenhausweg fuhr am Freitag gegen 14:55 Uhr ein 62- jähriger Fahrzeuglenker aus seinem Grundstück aus und übersah hierbei einen von rechts kommenden Fahrradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wird der Fahrradfahrer leicht verletzt.

Rot am See - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Freitag gegen 14:50 Uhr kollidierte ein 59- jähriger Fahrzeuglenker im Seemühlenweg mit einem Baum. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls stand der Fahrzeuglenker unter Alkoholeinfluss. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Kirchberg an der Jagst - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Am Freitag fuhr ein 23- jähriger LKW- Fahrer am Weckelweiler Weg rückwärts. In der Folge übersah er einen, dem Straßenverlauf ordnungsgemäß folgenden Radfahrer. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Radfahrer dem LKW aus, kam hierbei jedoch zu Fall und verletzte sich leicht.

Crailsheim - Versuchter Wohnungseinbruch

Am Freitag in der Zeit von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter im Spitalgarten in ein Wohnhaus einzudringen. Ersten Ermittlungen zufolge wurde der Täter vermutlicher Weise gestört und flüchtetet daher in unbekannte Richtung. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951-4800 zu melden.

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