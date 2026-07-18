Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW nach Verkehrsunfall ausgebrannt; Rücknahme Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Aalen: PKW nach Verkehrsunfall ausgebrannt

Am Samstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 42-Jähriger die Friedrichstraße mit seinem PKW VW in Richtung Wasseralfingen. Vor dem VW fuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW Landrover und dieser musste an der Kreuzung zur Friedhofstraße anhalten, da die Ampel auf Rot umschaltete. Der 42-Jährige bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf den Landrover auf, wodurch im Motorraum des VW sofort ein Feuer ausbrach. Der 42-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer konnten den VW unverletzt verlassen, bevor dieser nahezu vollständig ausbrannte. Durch den Unfall und das ausgebrannte Auto entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Die Feuerwehr Aalen war mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften ausgerückt und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag nicht unerheblich beschädigt, so dass er durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs abgesperrt werden musste. Voraussichtlich wird am Montag entschieden, ob der Belag abgetragen und erneuert werden muss. Bereits über das Wochenende könnte es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Aalen: Vermisster Jugendlicher aufgegriffen

Der seit dem 27.06.2026 aus Aalen vermisste Jugendliche, nach dem seit dem 16.07.2026 öffentlich gefahndet wurde, konnte am Samstagabend gegen 19:20 Uhr nach einem Zeugenhinweis in Oberkochen wohlbehalten angetroffen werden. Er konnte anschließend seinen Eltern übergeben werden. Die Fahndung ist somit erledigt und es wird gebeten, eventuell online veröffentlichte Fotos wieder zu löschen.

Hier folgt der Test der Ursprungsmeldung:

Ostalbkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen 16.07.2026, 14:58 Uhr

Aalen Seit dem 27.06.2026 wird ein Jugendlicher aus Aalen vermisst. Der Teenager verließ an diesem Tag sein Elternhaus und kehrte nicht wieder zurück. Zuletzt wurde der Jugendliche am 09.07.2026 in Oberkochen gesehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell