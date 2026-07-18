PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: PKW nach Verkehrsunfall ausgebrannt; Rücknahme Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Aalen: PKW nach Verkehrsunfall ausgebrannt

Am Samstag gegen 18:30 Uhr befuhr ein 42-Jähriger die Friedrichstraße mit seinem PKW VW in Richtung Wasseralfingen. Vor dem VW fuhr ein 55-Jähriger mit seinem PKW Landrover und dieser musste an der Kreuzung zur Friedhofstraße anhalten, da die Ampel auf Rot umschaltete. Der 42-Jährige bemerkte das offenbar zu spät und fuhr auf den Landrover auf, wodurch im Motorraum des VW sofort ein Feuer ausbrach. Der 42-Jährige und sein 25-jähriger Beifahrer konnten den VW unverletzt verlassen, bevor dieser nahezu vollständig ausbrannte. Durch den Unfall und das ausgebrannte Auto entstand ein Sachschaden von 18.000 Euro. Die Feuerwehr Aalen war mit drei Fahrzeugen und 11 Einsatzkräften ausgerückt und hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde der Fahrbahnbelag nicht unerheblich beschädigt, so dass er durch Mitarbeiter des städtischen Bauhofs abgesperrt werden musste. Voraussichtlich wird am Montag entschieden, ob der Belag abgetragen und erneuert werden muss. Bereits über das Wochenende könnte es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Aalen: Vermisster Jugendlicher aufgegriffen

Der seit dem 27.06.2026 aus Aalen vermisste Jugendliche, nach dem seit dem 16.07.2026 öffentlich gefahndet wurde, konnte am Samstagabend gegen 19:20 Uhr nach einem Zeugenhinweis in Oberkochen wohlbehalten angetroffen werden. Er konnte anschließend seinen Eltern übergeben werden. Die Fahndung ist somit erledigt und es wird gebeten, eventuell online veröffentlichte Fotos wieder zu löschen.

Hier folgt der Test der Ursprungsmeldung:

Ostalbkreis: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen 16.07.2026, 14:58 Uhr

Aalen Seit dem 27.06.2026 wird ein Jugendlicher aus Aalen vermisst. Der Teenager verließ an diesem Tag sein Elternhaus und kehrte nicht wieder zurück. Zuletzt wurde der Jugendliche am 09.07.2026 in Oberkochen gesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 08:45

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Versuchter Wohnungseinbruch

    Aalen (ots) - Fichtenberg - Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Freitag, 17.07.2026 gegen 13:36 Uhr fuhr eine 39- jährige Fahrzeuglenkerin in der Bahnhofstraße aus ihrem Grundstück aus und übersah eine 32- jährige Pedelec- Fahrerin. Diese bremste ihr Pedelec sehr stark ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und überschlug sich hierbei. Die Pedelec- Fahrerin ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 08:39

    POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Fahrzeug

    Aalen (ots) - Aalen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag gegen 12:07 Uhr befuhr ein 74- jähriger Fahrzeuglenker die Alte Heidenheimer Straße. Am Kreisverkehr Galgenbergstraße übersah er dann einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 28- jährigen Fahrzeuglenker. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 28- jährige wurde bei dem Verkehrsunfall ...

    mehr
  • 18.07.2026 – 08:35

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Welzheim - Straßenverkehrsgefährdung Am Freitag, den 17.07.2026 gegen 13:40 Uhr befuhr eine 43- jährige Fahrzeuglenkerin die Kreisstraße zwischen Aichstrut und Schafhof, als ihr plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Geschädigte musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren