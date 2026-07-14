Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Brand einer Ballenpresse

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Brand von Ballenpresse

Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr kam es auf einem Feld an der Michelfelder Straße zwischen Schwäbisch Hall und Starkholzbach aus bislang unbekannten Gründen zum Brand einer Ballenpresse. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Es entstand nach bisherigen Erkenntnissen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25 000 Euro.

Crailsheim: Unklare Unfallursache

Am Montag gegen 14:40 Uhr wurde ein 26-jähriger Mann auf einem Verbindungsweg zwischen dem Wasserturm und der Goethestraße liegend neben einem Fahrrad aufgefunden. Der Mann wies schwere Verletzungen auf, weshalb er direkt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Da bislang unklar ist, wie der Mann verletzt wurde, bittet die Polizei mögliche Zeugen darum, sich unter 07951 4800 mit Hinweisen zu melden.

Crailsheim/Jagstheim: Fahrradfahrer gestürzt

Zwischen der Burgbergsiedlung und Eichelberg fuhr am Montag gegen 15:50 Uhr ein 62-jähriger Fahrradfahrer einen Verbindungsweg, als er an einem Bordstein einer Brücke hängenblieb und alleinbeteiligt stürzte. Durch den Sturz zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

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