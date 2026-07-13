Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden/Schwaikheim: UPDATE zu Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Aalen (ots)

Die seit Montagmorgen vermisste Jugendliche aus dem Bereich Winnenden/Schwaikheim konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt.

Ursprüngliche Meldung:

Winnenden/Schwaikheim: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Seit Montagmorgen ist eine Jugendliche aus dem Bereich Winnenden/Schwaikheim vermisst. Sie hat die elterliche Wohnung unbemerkt verlassen und möchte sich möglicherweise ins Ausland absetzen.

Ein Lichtbild und weitere Informationen zur Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-schwaikheim-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361-5800 jederzeit entgegen.

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