POL-AA: Winnenden/Schwaikheim: UPDATE zu Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen
Aalen (ots)
Die seit Montagmorgen vermisste Jugendliche aus dem Bereich Winnenden/Schwaikheim konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung ist somit erledigt.
Ursprüngliche Meldung:
Winnenden/Schwaikheim: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen
Seit Montagmorgen ist eine Jugendliche aus dem Bereich Winnenden/Schwaikheim vermisst. Sie hat die elterliche Wohnung unbemerkt verlassen und möchte sich möglicherweise ins Ausland absetzen.
Ein Lichtbild und weitere Informationen zur Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-schwaikheim-vermisstenfahndung/
Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361-5800 jederzeit entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Aalen
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Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
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