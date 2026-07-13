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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach Jugendlicher, Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Winnenden/Schwaikheim: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Seit Montagmorgen ist eine Jugendliche aus dem Bereich Winnenden/Schwaikheim vermisst. Sie hat die elterliche Wohnung unbemerkt verlassen und möchte sich möglicherweise ins Ausland absetzen.

Ein Lichtbild und weitere Informationen zur Vermissten sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/winnenden-schwaikheim-vermisstenfahndung/

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt das Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361-5800 jederzeit entgegen.

Kirchberg an der Murr: Dieseldiebstahl

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes entwendeten unbekannte Täter in der Bergstraße etwa 300-400 Liter Dieselkraftstoff aus einem Dieselcontainer und einem Fahrzeugtank. Der Sachschaden wird auf etwa 700 Euro beziffert. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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