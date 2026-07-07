Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Westhausen: Unfall auf der Autobahn

Ein 49-jährige Lenker eines Mercedes-Benz Sprinter befuhr am Dienstag gegen 8 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen wechselte er auf die linke Fahrspur, um einen vorausfahrenden Sattelzug zu überholen. Hierbei streifte er aus Unachtsamkeit den Auflieger des ordnungsgemäß fahrenden Sattelzuges. Hierdurch wurde der Sprinter so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Neresheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Montag gegen 17.20 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die Kreisstraße 3314 von Utzmemmingen in Richtung Bopfingen. Kurz vor der Kreuzung zur Bundesstraße 466 geriet er aufgrund eines Bremsfehlers von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dortiges Verkehrszeichen. Der Fahrer blieb unverletzt.

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