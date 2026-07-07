Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallflucht - Straßenverkehrsgefährdung - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Rollerfahrerin touchiert und geflüchtet

Am Montag um 14 Uhr befuhr eine 16-jährige Rollerfahrerin die Straße Osteren und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender Opel-Lenker versuchte daraufhin an der Rollerfahrerin vorbeizufahren und streifte diese, so dass sie zu Fall kam. Ohne sich um die gestürzte Fahrerin zu kümmern, entfernte sich der Fahrer des Opel unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer war etwa 25-30 Jahre alt und hatte dunkle kurze Haare. Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240.

Aalen: Person in psychischem Ausnahmezustand

Am Montag gegen 17:35 Uhr wurde die Polizei in die Pestalozzistraße gerufen, nachdem dort ein Anwohner im psychischen Ausnahmezustand randalierte und diverse Gegenstände aus einem Fenster auf die Straße warf. Beim Eintreffen der Polizei stieg der 36-Jährige mehrfach über ein Balkongeländer im 3. Stock und letztendlich auf das Dach des Hauses. Er drohte auch damit herunter zu springen. Aufgrund dessen wurden zunächst der Rettungsdienst und die Feuerwehr mit einem Sprungtuch an die Einsatzörtlichkeit gerufen. Zudem wurden durch die Polizei Sonderkräfte hinzugezogen, die letztendlich die Person über die Drehleiter der Feuerwehr unverletzt festnehmen konnten. Der 36-Jährige wurde anschließend in eine Spezialklinik eingeliefert.

Aalen: Polizeibeamte bespuckt, bedroht und beleidigt

Am Montag gegen 23:15 Uhr wurde die Polizei von einer 43-jährigen Frau in die Gartenstraße gerufen, nachdem dort ihr ehemaliger Lebensgefährte randalierte und sie anscheinend geschlagen habe. Mit dem 37-jährigen alkoholisierten Mann kam es laut der 43-Jährigen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf soll der Mann gewalttätig geworden sein und die Frau angegriffen haben, so dass diese aus der Wohnung flüchtete. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Mann in der Nähe der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Hierbei verhielt sich dieser äußerst aggressiv und provokant gegenüber den Beamten und beleidigte diese. Nachdem der 37-Jährige in den Streifenwagen verbracht wurde, widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen und versuchte nach den Beamten zu schlagen und zu treten. Im Streifenwagen fing er an, nach den Beamten zu spucken. Während der gesamten Einsatzdauer sprach er Drohungen und Beleidigungen gegenüber den Polizisten aus.

Lorch/Waldhausen: Wer wurde gefährdet?

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht Verkehrsteilnehmer, die am Montag zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr von einem 68-jährigen Fahrer eines schwarzen Ford Kuga gefährdet wurden. Der 68-Jährige fuhr zunächst von Lorch-Waldhausen über die Rattenharzer Straße nach Rattenharz. Wenige Minuten später wurde er im Bereich des Badesees in Plüderhausen gesehen, wo er auf die B29 in Fahrtrichtung Schorndorf auffuhr. Zuvor soll der Pkw mehrmals in den Gegenverkehr gekommen und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 68-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 zu melden.

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