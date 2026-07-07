Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Frau geht Kinder an, Farbschmierereien, Autoaufbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schorndorf: Unbekannte Frau geht Kinder an - Zeugen gesucht

Am Freitag, 03.07. zwischen 07:30 Uhr und 07:45 Uhr sprach eine unbekannte Frau im Schorndorfer Schlosspark Kinder an, die sich auf dem Schulweg befanden. Dabei ging die Frau in aufdringlicher Art und Weise auf die Kinder zu. Am Sonntagnachmittag zwischen 14:40 Uhr und 15:15 Uhr fiel vermutlich dieselbe Frau im Bereich Archivplatz/Schlosswallschule durch ihr aufbrausendes und aggressives Verhalten auf. Sie beleidigte mehrere Kinder und soll einen 7-jährigen Jungen mit einer Glasscherbe leicht verletzt haben. Die unbekannte Frau wird als etwa 65 Jahre alt beschrieben. Sie hat graue schulterlange Haare, ist von schmaler Statur und trug ein dunkles T-Shirt, eine kurze dunkle Hose und Wanderstiefel. Auffällig waren bei der Unbekannten der mitgeführte rote Fächer und fehlende Zähne. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zur unbekannten Frau. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 an die Polizei zu wenden.

Weinstadt-Beutelsbach: Farbschmierereien

Am Montagabend in der Zeit zwischen 21 Uhr und 23 Uhr wurden mehrere Wände, Fensterbretter und Briefkästen an mehreren Wohnhäusern in der Ziegeleistraße mit Farbe beschmiert. Zudem wurden zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 8 Uhr zwei Pkw in der Ziegeleistraße mit Farbe beschmiert. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Winnenden: Auto aufgebrochen

Am Samstag zwischen 13 Uhr und 18:50 Uhr wurde in der Schloßstraße ein geparkter Ford aufgebrochen und aus diesem ein Geldbeutel gestohlen. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Zwischen Montag, 21:40 Uhr und Dienstag, 6:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Adlerstraße einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Pkw wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

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